Am Samstagnachmittag ist ein Supermarkt in Berlin-Tempelhof überfallen worden. Gegen 16.45 Uhr bedrohte ein unbekannter Mann eine Kassiererin mit einem Küchenbeil und forderte die Öffnung der Kasse. Die Angestellte kam der Aufforderung nach, woraufhin der Täter in die Kassen griff und das Bargeld entwendete. Anschließend flüchtete der Räuber aus dem Lebensmittelgeschäft in der Germaniastraße. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, wurde allerdings von dem flüchtenden Täter mit dem Ellbogen am Kopf getroffen und ließ daraufhin von ihm ab.

Mehr zum Thema Verkäufer mit Schusswaffen bedroht Zwei Supermärkte überfallen

Die Kassiererin und der Mann kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4.