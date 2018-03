Großeinsatz am Sonntagnachmittag: Unbekannte sind gegen 14.30 Uhr in ein Bankgebäude in Friedrichshain eingebrochen. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um die Hypo-Vereinsbank am Strausberger Platz. Wie viele Täter nun gesucht werden, war am Sonntagabend noch nicht klar.

Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, wird jetzt ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tür der Bank aufgebrochen. Medienberichte, nach denen zum Zeitpunkt des Einbruchs eine laute Explosion zu hören gewesen sein soll, konnte die Polizei am Sonntag nicht bestätigen. Die Feuerwehr teilte aber mit, dass dreißig Einsatzkräfte rund vier Stunden vor Ort waren, um einen Brand zu löschen. Tsp