Großeinsatz am Sonntagnachmittag: Unbekannte sind gegen 14.30 Uhr in ein Bankgebäude in Friedrichshain eingebrochen - und haben Beute gemacht. Anwohner wurden darauf aufmerksam, als sie gegen 15.50 Uhr eine Erschütterung bemerkten. Aus den Räumen der Bankfiliale der Hypo-Vereinsbank am Strausberger Platz kam Rauch.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Als die Einsatzkräfte die Filiale danach überprüften, stellten sie fest, dass unbekannte Täter mit einem Luft-Gas-Gemisch einen Wertschrank in der Filiale aufgesprengt hatten. Kundenschließfächer waren nach Angaben der Polizei aber nicht betroffen. Durch die Sprengung entstand erheblicher Sachschaden.

Nach erste Ermittlungen sollen die Täter mit einem dunklen Pkw geflüchtet sein. Für die Dauer der Ermittlungen und Spurensicherungen blieb die Karl-Marx-Allee zwischen Strausberger Platz und Alexanderstraße bis 18.15 Uhr gesperrt. Tsp