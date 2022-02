In Berlin hat es erneut einen Überfall gegeben – diesmal traf es einen Luxus-Uhrenladen am Kurfürstendamm in Charlottenburg.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelte gegen 17.40 Uhr ein Mann an der Eingangstür des Juweliers "Hublot" unweit des Olivaer Platzes. Unmittelbar nach dem Öffnen der Tür zog er eine Schusswaffe und bedrohte eine 30-jährige Angestellte. Hinter ihm betraten zwei Komplizen den Laden und Schlugen mit Hämmern die Glasvitrinen ein. Laut Polizei stahlen die Täter bei dem Überfall mehrere Dutzend Armbanduhren. Verletzt wurde niemand.

Das Trio soll nach Angaben von Zeugen zunächst zu Fuß über die Wielandstraße und den Olivaer Platz bis zur Bayrischen Straße geflüchtete sein, hieß es von der Polizei. Dort sollen die Männer in einen silbernen Pkw gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Erst am Montag war ein Geldtransporter vor einer Kaufland-Filiale in Britz überfallen worden. Einem Polizeisprecher zufolge passten die Täter den 31-jährigen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ab, als dieser vor dem Supermarkt einen Geldkoffer in dem Fahrzeug verstauen wollte. Sie bedrohten ihn mit einer Waffe und sprühten ihm Reizgas ins Gesicht. Danach flüchteten sie mit der Beute. Nach ihnen wird weiter gefahndet.

In Berlin gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Überfällen auf Geldtransporter, davon mehrere spektakuläre Fälle im Sommer 2020. Im vergangenen September hatte das Berliner Landgericht einen der Täter eines Überfalls zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Das Mitglied eines bekannten arabischstämmigen Clans war im Februar 2021 als falscher Müllmann an einem Überfall auf einen Geldtransporter mit rund 650.000 Euro Beute beteiligt.

Am 14. Januar war in Großziethen, kurz hinter der Berliner Grenze, ein Geldtransporter vor einer Rewe-Filiale überfallen worden. (Tsp,dpa)