Im Tiergarten wurde eine Gedenkstätte beschädigt. Am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes schwarze Sprühfarbe auf der Scheibe des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in der Ebertstraße. Hinter der Scheibe läuft ein Film mit einer Kuss-Szene. Einige Stunden zuvor fand an dem Denkmal noch ein stilles Gedenken statt. Eingeladen hatten der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) und die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen