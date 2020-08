Am Mittwochnachmittag ist an der Rummelsburger Bucht die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus: Da Hinweise auf Fremdverschulden vorlägen, habe ein Mordkommission am Fundort die Spurensuche und die weiteren Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei mit. Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden.

Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Rummelsburger Bucht grenzt an die Bezirke Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg an. Wo genau die Leiche gefunden wurde, blieb vorläufig offen. (Tsp)

