Ein schwer verletzter Mann wurde am Freitagabend in Neu-Hohenschönhausen entdeckt. Passanten fanden gegen 20.35 Uhr den 38-Jährigen mit Stichverletzungen auf einem Parkplatz in der Vincent-van-Gogh-Straße, der dort zusammenbrach. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert werden musste. Nach Zeugenaussagen konnten die Polizisten einen 43-Jährigen festnehmen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)