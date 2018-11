Am Dienstagmorgen wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Marienfelde schwer verletzt. Der 24-Jährige war auf der Malteserstraße in Richtung Symeonstraße unterwegs, als er mit einem PKW zusammenstieß. Die 44-jährige Fahrerin bog von einem Grundstück in den Fließverkehr ein, als sie den Motorradfahr erfasste.

Der 24-Jährige kam mit Verletzungen am linken Arm und der Hand ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Auch die PKW-Fahrerin musste sich wegen leichter Verletzungen in ambulante Behandlung begeben. Tsp