In Mariendorf wurde am Donnerstag Vormittag eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 23-jähriger Radfahrer den neben dem Fußweg befindlichen Radweg des Mariendorfer Damms stadtauswärts, als er gegen 9.40 Uhr aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Rad verlor und mit einer 77 Jahre alten Fußgängerin zusammenstieß. Die Seniorin stürzte, zog sich Verletzungen am linken Arm und am Kopf zu und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.