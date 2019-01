Am Samstagabend überfiel ein Mann einen Discounter in Lichtenrade und bedrohte Mitarbeiter des Geschäfts. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach 21 Uhr in dem Laden am Lichtenrader Damm. Der Mann bedrohte den 46-jährigen Filialleiter sowie zwei weitere Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Daraufhin wurden ihm die Einnahmen übergeben.

Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in den Griembergweg und entkam. Verletzt wurden die Mitarbeiter nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (Tsp)

