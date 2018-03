Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Geldausgabeautomaten in Mariendorf gesprengt. Die Täter hebelten am U-Bahnhof Westphalweg gegen 2 Uhr ein Metalltor auf und verschafften sich so Zutritt zu dem verschlossenen Bahnhof. Anschließend sprengten sie den Geldausgabeautomaten, der in der Zwischenebene stand, entwendeten Geld und flüchteten. (Tsp)