Mit hoher Geschwindigkeit raste ein Autofahrer in der Nacht zu Sonnabend über die Stadtautobahn A 100. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 20-Jährige gegen 2.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Jakob-Kaiser-Platz und Beusselstraße ins Visier einer Streife. Die maß bis zu 222 Stundenkilometer, erlaubt sind in diesem Bereich aber nur 80. Im 50er-Bereich war er immer noch mit Tempo 107 unterwegs.

In der Seestraße in Wedding stoppten die Polizisten den jungen Mann schließlich. Ihn erwartet nun mindestens ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte und ein Bußgeld von 680 Euro. Den Beamten gegenüber gab er an, dass die Probezeit seines Führerscheins bereits wegen vorangegangener Geschwindigkeitsverstöße verlängert worden war. (Tsp)