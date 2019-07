Unbekannte haben am Dienstagabend das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Polizisten am Dienstag gegen 20 Uhr eine Beschädigung an einer Glasscheibe des Denkmals im Simsonweg. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

(Tsp)