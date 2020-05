In Berlin ist wieder ein Mensch bei einem Abbiegeunfall ums Leben gekommen. In Tempelhof starb eine Frau, als sie die Straße überqueren wollte und von einem Sattelzug überfahren wurde. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwochnachmittag.

Nach Polizeiangaben wollte der 32-jährige Fahrer gegen 15 Uhr aus der Volkmarstraße kommend rechts in die Ullsteinstraße in Richtung Mariendorfer Damm abbiegen und überrollte die Frau dabei.

Dabei sei die 59-Jährige unter dem Lastwagen eingeklemmt worden und noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen. Erst durch das Anheben des Lkw sei es es möglich gewesen, die Tote zu bergen - nach "B.Z."-Angaben kam ein Kran zum Einsatz.

Laut einem Polizeisprecher gibt es an der Straßeneinmündung wohl weder Ampel noch Fußgängerüberweg. (Tsp)

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]