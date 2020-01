In Kreuzberg ist am Mittwoch ein Radfahrer oder eine Radfahrerin - laut Polizei gibt es darüber zurzeit noch unterschiedliche Angaben - von einem Lastwagen überfahren und tödlich verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor 14 Uhr am Kottbusser Tor an der Einmündung der Reichenberger Straße. Zahlreiche Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit 40 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Mehrere Passanten würden vom Rettungsdienst betreut.

Der Knoten am Kottbusser Tor zählt seit Jahren zu den schlimmsten Unfallschwerpunkten Berlins. Permanent kommt es dort zu gefährlichen Situationen zwischen Radfahrern und Kraftfahrzeugen, die den kreisförmigen Knoten verlassen. Die Polizeistatistik für 2018 erfasste an der Kreuzung mit ihren sieben abgehenden Straßen 21 Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern und drei, bei denen Fußgänger involviert waren. Hinzu kommen zahlreiche Unfälle im nahen Umfeld.

Der oder die Radfahrer(in) ist die zweite Person, die seit Jahresbeginn im Berliner Straßenverkehr tödlich verletzt wurde. Am Montag war ein 81-Jähriger im Krankenhaus gestorben, der am 2. Januar auf der Adalbertstraße in Kreuzberg gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Begleiterin gestürzt war, als ein Lieferwagen sie beim Überqueren der Fahrbahn rammte.

Auf Fotos von der Unfallstelle am Kottbusser Tor ist zu sehen, dass offenbar ein schweres Baustellenfahrzeug, das ein Silo geladen hat, in den Unfall involviert ist.

Das Kottbusser Tor ist laut Verkehrsinformationszentrale in Richtung Schlesische Straße, also auf der Südseite des U-Bahn-Viaduktes, gesperrt; die Sperrung dürfte noch mehrere Stunden dauern.