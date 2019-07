In der Nacht zu Samstag hat ein Lkw eine 55 Jahre alte Frau in Prenzlauer Berg überrollt. Die Frau starb an ihren Verletzungen, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Der Unfall soll sich gegen 2 Uhr in der Früh auf einem Supermarktparkplatz an der Ostseestraße ereignet haben. Der Lastwagen soll sich dort zur Waren-Anlieferung befunden haben. Warum sich die Frau auf dem Gelände aufhielt und wie genau es zu dem Unfall kam, dazu konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. (tsp)