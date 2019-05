Der Tod eines 28-Jährigen im Treptower Park geht offenbar auf Auseinandersetzungen im Obdachlosenmilieu zurück. Vor eineinhalb Wochen hatten Passanten die Leiche des Mannes entdeckt. Zeugen brachten die Ermittler nun auf die Spur einer 34-jährigen Frau und eines 43 Jahre alten Mannes.

Am Montagabend wurde das obdachlose Paar am Paul-und-Paula- Ufer in Rummelsburg festgenommen und in den Polizeigewahrsam gebracht. Der Mann steht unter Raubmord-Verdacht. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, der Mann sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Frau kann bislang keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden, sie bleibt aber wegen anderer Straftaten in Haft. Das Opfer, ein 28-jährigen Deutscher aus Augsburg, war erst Mitte April 2019 nach Berlin gekommen und hatte sich im Obdachlosenmilieu im Treptower Parks aufgehalten.