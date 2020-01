Ein etwa 30-jähriger Mann soll am Mittwochabend zwei Touristen in Mitte überfallen haben. Die beiden 36- und 37-jährigen Männer stammen aus Albanien und Deutschland (der Deutsche lebt zurzeit nicht in Deutschland). Sie sagten bei der Polizei aus, dass sie gegen 19.45 Uhr in der Zimmerstraße unweit des Checkpoint Charlie unterwegs waren, als ein Mann sie von hinten angesprochen habe.

Als sie sich umdrehten, soll er sie mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert haben, ihm ihr Geld zu geben. Dabei habe der Mann einmal in die Luft geschossen. Ob es sich um eine Schreckschusspistole oder eine echte Waffe gehandelt hat, konnte die Polizei am Donnerstagvormittag nicht sagen. Anschließend flüchtete der Täter. (Tsp)