Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Rahnsdorf wurde am Freitag eine 91-jährige Seniorin schwer verletzt. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie die im Rollstuhl sitzende Dame gegen 13.55 Uhr den Gehweg der Fahlenbergstraße in Richtung Norden entlangfuhr. Als sie die Fürstenwalder Allee auf einem Zebrastreifen überquerte, wurde sie von dem VW eines 21-Jährigen erfasst. Dabei stürzte die Seniorin auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. (Tsp)