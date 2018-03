In Friedrichshagen ist es am Mittwochvormittag zu einem Feuer in einem Pflegeheim gekommen. Bewohner alarmierten um kurz nach 10 Uhr die Polizei und die Feuerwehr, nachdem sie die Flammen im Haus in der Straße Myliusgarten bemerkt hatten. Rettungskräfte evakuierten die Bewohner und löschten die Flammen.

Ein 71 Jahre alter Bewohner des Hauses konnte nur noch tot geborgen werden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun die Brandursache. (Tsp)