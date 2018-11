Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein 26-Jähriger in der Nacht zu Sonnabend über die Autobahn 113 gefahren - und wurde daraufhin von Zivilpolizisten angehalten. Der Mann brachte nach Angaben der Polizei zwischen Stubenrauchstraße und Adlershof 178 km/h statt der erlaubten 80 km/h auf den Tacho seines Audi. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1380 Euro hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Erst im September wurde ein Tesla-Fahrer mit knapp 200 km/h statt der erlaubten 80 Stundenkilometer in Wedding geblitzt. Den Raser erwarteten ein Bußgeld von mindestens 1360 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von drei Monaten. (Tsp)