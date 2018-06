Gleich mehrere Schüsse gaben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag auf ein Lokal in der Puderstraße in Plänterwald ab. Offenbar handelt es sich dabei um den Imbiss "PapaAri", der Arafat Abou-Chaker gehört, Oberhaupt des gleichnamigen Berliner Clans und ehemaliger Geschäftspartner des umstrittenen Rappers Bushido.

Abou-Chaker machte den Angriff auf seinem Instagram-Kanal öffentlich mit den Worten "Ohne Worte ... 15 Kugeln". Unter ein Video, das die Einschusslöcher in den Schaufenstern des Lokals zeigt, schreibt er: "An den Helden da draußen, du köter, geh jetzt zu dein Herrchen und sag was du für ein Held bist möge Allah dich und der dich geschickt hat vernichten" [sic!].

Mehr zum Thema Bushido provoziert mal wieder Rapperkrieg reloaded

Laut Polizei entdeckten Passanten die beschädigten Fenster des Imbisses am Dienstagmorgen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Lokal bereits geschlossen war, als die Schüsse fielen. Verletzt wurde niemand. Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. (Tsp)