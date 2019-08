In einer Wohnung in der Triniusstraße in Oberschöneweide ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ein Anwohner hatte die Feuerwehr alarmiert. Es brannte in einer im dritten Stockwerk gelegenen Wohnung. Einsatzkräfte fanden den 55-jährigen Bewohner leblos vor. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Ein weiterer Bewohner des Hauses kam mit einer Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)