Berlins Justiz und Polizei gehen weiter hart gegen Clan-Mitglieder vor: Wie die „Bild“ am Freitag meldete, nahmen Beamte Ahmad Miri fest, der in der Rockerszene aktiv ist. Der Einsatz soll demnach bereits am Mittwoch stattgefunden haben, Miri sei in seiner Moabiter Wohnung in der Huttenstraße aufgegriffen worden. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehl erlassen, es gehe um Körperverletzung und Verstoß gegen Meldeauflagen.

Bereits in der Vergangenheit wurde wegen verschiedener Delikte gegen Miri ermittelt, er ist vorbestraft. In der kommenden Woche soll er nun erneut vor Gericht erscheinen. Tsp