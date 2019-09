Bei einem Wendeversuch am Ku'damm ist eine Autofahrerin mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen. Die 48-Jährige kam nach dem Unfall mit einem Schock ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hatte demnach am späten Donnerstagabend versucht, auf dem Ku'damm in Halensee zu wenden und war dabei auf das andere Auto gefahren.

Dessen drei Insassen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt ambulant behandelt. Die 48-Jährige erlitt einen Schock. Beide Wagen waren nicht mehr fahrfähig. (dpa)