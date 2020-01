Zwei maskierte Männer haben laut Angaben der Polizei am Donnerstagabend einen Lebensmitteldiscounter in Britz überfallen und eine Kassiererin bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter gegen 20.20 Uhr den Laden am Britzer Damm betreten haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sollen die 54-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht und sie aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Auch ein 46-jähriger Zeuge konnte die unbekannten Täter demnach nicht aufhalten. Sie sollen anschließend mit dem erbeuteten Geld geflohen sein. Das Raubkommissariat ermittelt. (Tsp)