Zwei Männer haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 30-Jährigern im Park am Gleisdreieck überfallen, der sich erleichtern wollte. Die Räuber bedrohten den Mann zudem mit einem Messer.

Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann nach eigener Aussage gegen 23 Uhr in dem Park sich an einem Baum entleeren wollen, als plötzlich zwei Unbekannte an ihn herangetreten seien und ihm sein Smartphone aus der Hand gerissen hätten. Anschließend habe einer ihm ein Messer an den Hals gehalten, während der andere dem 30-Jährigen seine Notebooktasche samt Notebook entwendete.

Beide Räuber flüchteten danach mit einem weiteren Mann. Der Überfallene sprach einen Passanten an, der die Polizei alarmierte. Der 30-Jährige blieb unverletzt. (pal)