Mutige Passanten haben in der vergangenen Nacht 23-Jährigen festgehalten, der zuvor einen Taxifahrer beraubt haben soll. Der Verdächtige sei gegen 23.50 Uhr vor einer Diskothek an der Oberbaumbrücke in Friedrichshain-Kreuzberg in den Wagen eines 52-jährigen Taxifahrer gestiegen, hieß es im Polizeibericht. An Kreuzung Landsberger Allee Ecke Franz-Jakob-Straße forderte der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrgast anzuhalten. Nach Angaben des Taxifahrer drohte er dann lautstark, dass er ein Messer habe und zustechen werde. Daraufhin habe der 23-Jährige die Geldbörse des Fahrers gegriffen und zugeschlagen, so die Polizei Als der Fahrer laut um Hilfe rief, versuchte der Angreifer zu fliehen, stürzte aber. Passanten packten ihn daraufhin und hielten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme wurde er wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Taxifahrer wurde bei dem Überfall im Gesicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. (Tsp)