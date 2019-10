Eine Frau soll gestern Nachmittag in Kreuzberg von drei Unbekannten in ihrer Wohnung beraubt und anschließend eingesperrt worden sein. Gegen 14.30 Uhr verständigte ein Anwohner in einem Haus in der Schöneberger Straße die Polizei, weil er zuvor mehrfach Klopfen und Rufe aus der Nachbarwohnung gehört hatte. Als auch die Polizei die Geräusche hörte, von drinnen aber niemand öffnete, verschafften sich die Beamten mit Gewalt zutritt zur Wohnung. Darin fanden sie die 55 Jahre alte Bewohnerin in einem Raum eingesperrt und leicht verletzt. Die Frau gab an, drei Männer hätten sich Zugang zu der Wohnung verschafft, ihr gegen den Kopf geschlagen, sie gewaltsam in den Raum gedrückt und dort eingesperrt.

Anschließend hatten die Unbekannten gemäß der Frau die Wohnung nach Wertgegenständen durchwühlt und waren mit Bargeld geflüchtet. Die 55-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes und Freiheitsberaubung dauern an