2000 Gewerbe und 31.000 Haushalte sind ohne Strom: weil das Umspannwerk der Firma Vattenfall am Dienstagnachmittag vom Netz gegangen ist, sind weite Teile des Bezirks Treptow-Köpenick derzeit ohne Stromversorgung. Der Grund werde derzeit ermittelt, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit, man gehe aber davon aus, dass der Stromausfall durch Bauarbeiten zustande kam.

Auf der Website von Vattenfall heißt es, dass erst gegen drei Uhr nachts mit einer Wiederversorgung des Gebiets gerechnet werden kann. Die betroffenen Straßen können Sie unter stromnetz.de abrufen. Die Seite wird ständig aktualisiert. Auf einigen Tramlinien in dem Gebiet kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Die Liste der betroffenen Tramlinien hat die BVG via Twitter veröffentlicht. Dazu gehören die Tramlinien 27, 60, 62, 63, 67 und 68. Die Tramlinien 61 und 63 fahren wieder, auch wenn es noch Verspätungen geben kann. Zwischen den Haltestellen Schloßplatz Köpenick und Wendenschloß ist ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet, gab die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) ebenfalls über Twitter bekannt.

Lesen Sie mehr Tagesspiegel

Vattenfall-Flugzeug kreist bei Nacht über Berlin: Was womöglich einige Berliner im nächtlichen Himmel vernahmen, war eine Messmaschine des Stromanbieters.

Mehr zum Thema Lärmbelästigung Vattenfall-Flugzeug kreist bei Nacht über Berlin

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de