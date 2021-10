In der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain haben in der Nacht Reifen gebrannt. Die Einsatzkräfte seien von Unbekannten mit Steinen beworfen worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr habe den Brand am Dienstagmorgen nur unter Polizeischutz löschen können. Verletzt wurden den Angaben zufolge niemand.

Das teilbesetzte Haus „Rigaer 94“ war in der vergangenen Woche von der Polizei durchsucht worden. Dabei wurden nicht nur bislang unbekannte Wohnungen, sondern auch ein Wanddurchbruch und ein Tunnelstück zum Nachbarhaus entdeckt.

Der Gebäudekomplex gilt als Symbol der linksradikalen Szene. Immer wieder kommt es dort zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Ob es einen Zusammenhang mit den Ereignissen in der Nacht gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. (dpa)