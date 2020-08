Eine 54-Jährige ist am Montagabend von einem Unbekannten am S-Bahnhof Innsbrucker Platz in Berlin-Friedenau ins Gleisbett gestoßen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wartete die Frau nach ersten Erkenntnissen auf einen Zug, als ein unbekannter Mann sich ihr näherte und sie unvermittelt ins Gleisbett schubste. Der Mann flüchtete, mehrere Zeugen halfen der bei dem Sturz schwer verletzten Frau zurück auf den Bahnsteig.

Ein weiteres Unglück konnte indes verhindert werden: Der Fahrer einer S-Bahn habe die Situation frühzeitig erkennen können und seinen Zug noch vor der Einfahrt in den Bahnhof zum Stehen gebracht, teilte die Polizei mit. Die verletzte Frau kam stationär ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Tsp)