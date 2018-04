Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Rad gegen 16.50 auf der Oberbaumstraße in Richtung Skalitzer Straße und überfuhr eine rote Ampel an der Kreuzung Köpenicker-/Bevern-/Oberbaumstraße. Dort wurde sie von einer 28-jährigen Autofahrerin erfasst und schwer verletzt. Die Radfahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Autofahrerin und ihre vierjährige Tochter erlitten einen Schocks und wurden ebenfalls behandelt. Der Straßenabschnitt war bis 19.45 Uhr gesperrt.

Wenige Stunden später kollidierte ein 32-jähriger Radfahrer gegen 21.10 Uhr in Mitte mit einer Straßenbahn. Der Mann fuhr auf der Invalidenstraße in Richtung Brunnenstraße und geriet mit einem Reifen in die Straßenbahnschiene. Durch den Sturz geriet er in den Gegenverkehr und wurde von einer heranfahrenden Straßenbahn der Linie M8 erfasst. Der schwerverletzte Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.