In Berlin sind am Sonntag mehrere Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt worden. In Lichterfelde kam es gegen 14.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 21-jährige Radlerin in dem rechten Fahrstreifen der Nebenfahrbahn Unter den Eichen in Richtung Schloßstraße.

Nach Zeugenangaben soll sie bei Rot die Kreuzung Unter den Eichen / Drakestraße / Habelschwerdter Allee passiert haben, wobei sie von einer 23-jährigen Autofahrerin erfasst wurde, die auf der Drakestraße Richtung Unter den Eichen fuhr, hieß es von der Polizei.

Die Radfahrerin wurde von einem Notarzt versorgt und kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittle zum Hergang, „insbesondere zur Lichtzeichenregelung zum Unfallzeitpunkt“, teilte das Präsidium mit.

Auch in Pankow wurde am Sonntagnachmittag ein Radfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei fuhr ein 58-jähriger Skoda-Fahrer auf der Trelleborger Straße in Richtung Arnold-Zweig-Straße.

An der Kreuzung Trelleborger Ecke Elsa-Brändström-Straße, die durch Verkehrszeichen geregelt sei, erfasste der Mann einen 53-jährigen Radfahrer, der von links kam und Vorfahrt hatte, hieß es von der Polizei. Ein Notarzt versorgte den Radfahrer, Rettungskräfte brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.

In Zehlendorf verletzte sich eine Radfahrerin am Sonntagvormittag bei einem Sturz schwer. Wie die Polizei mitteilte, soll die 65-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 10 Uhr auf dem Elvirasteig in Richtung Matterhornstraße gefahren und unter der S-Bahnunterführung ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein. Sie wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

In allen drei Fällen ermittelt die Polizei. Erst in der vergangenen Woche war eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain tödlich verletzt worden. (Tsp)