Auf dem Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Bus überrollt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 61-Jährige gegen 21.30 Uhr in die hintere, bereits verschlossene Tür des 200er-Busses einsteigen.

Kurz darauf fuhr der Busfahrer an, woraufhin der Fußgänger wohl neben dem Bus herlief und gegen die Seitenwand klopfte. Dabei stürzte der Mann und wurde laut den Ermittlern von den mittleren und hinteren Rädern überfahren. Er wurde noch vor Ort notärztlich behandelt und kam mit Bein- und Rumpfverletzungen ins Krankenhaus.

Der Hardenbergplatz befindet sich in Charlottenburg direkt am S- und U-Bahnhof Zoo. Hier halten mehrere Buslinien, unter anderem der 200er, der zwischen Zoologischer Garten und Alexanderplatz verschiedene Berliner Sehenswürdigkeiten anfährt.

Ebenfalls in einen Unfall mit einem Bus verwickelt war am Dienstag auch ein 93-jähriger Fahrgast im Ortsteil Karow in Pankow: Der Mann stürzte in einem Bus der Linie 158, als der Busfahrer bremsen musste, um einen Unfall zu verhindern.

Mehr zum Thema City-West Neue Pläne am Bahnhof Zoo

Laut Polizei war ein unbekannter Autofahrer am Morgen gegen 9.30 Uhr in der Blankenburger Chaussee in Richtung Karower Damm unterwegs – eine Hauptverkehrsstraße im Ortsteil. Dabei soll er stark gebremst und dann nach links abgebogen sein. Daraufhin bremste auch der Busfahrer, sodass der 93-jährige stürzte. Er kam stationär ins Krankenhaus. (Tsp)