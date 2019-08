In Berlin-Westend hat sich am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Radfahrerin, die auf dem Spandauer Damm in Richtung Autobahn fuhr, wurde dabei im Kreuzungsbereich zur Königin-Elisabeth-Straße von einem LKW erfasst und eingeklemmt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

"Die Radfahrerin konnte von den alarmierten Kräften des Technischen Hilfswerks relativ schnell befreit werden", so der Sprecher. "Sie war die ganze Zeit ansprechbar und wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht."

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilt, ist die Kreuzung von Spandauer Damm, Fürstenbrunner Weg und Königin-Elisabeth-Straße unweit der A 100 gesperrt. Inzwischen wieder freigegeben ist die Autobahnausfahrt Spandauer Damm in Richtung Neukölln.

Mehr zum Thema Pro Tag stirbt ein Radler in Deutschland Zahl der getöteten Fahrradfahrer steigt deutlich

Die BVG leitet ihre Buslinien M45 und 139 um, letztere wird über die Autobahn umgeleitet. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es kommt laut VIZ zu Staus von 20 bis 30 Minuten auf dem Spandauer Damm stadteinwärts, auf dem Fürstenbrunner Weg, auf der Platanenallee und Knobelsdorffstraße sowie auf der Reichsstraße.