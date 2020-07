Bei einem Unfall in Gesundbrunnen ist eine 30-Jährige am späten Dienstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte die Frau gegen 22.50 Uhr die Pankstraße in Höhe der Böttgerstraße. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 19-Jährigen zusammen, der in Richtung Prinzenallee fuhr.

Die Frau wurde gegen die Frontscheibe des Wagens geschleudert und fiel auf den Boden. Sie musste noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert werden, die sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus brachten.

Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. (Tsp)