In Schöneberg ist am Dienstagmittag eine Fußgängerin tödlich verunglückt. Die Frau wurde gegen 13.25 Uhr an der Kreuzung von Haupt- und Dominicusstraße von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und starb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Lkw vom Sachsendamm. Als er von der Hauptstraße nach rechts in die Dominicusstraße abbog, erfasste er die Frau auf dem ampelgesicherten Überweg der Hauptstraße. Bei welcher Ampelschaltung sich der Unfall ereignete, war am Dienstagabend noch unklar. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei untersucht den Unfallhergang. Die Rekonstruktion des Geschehens ist laut Polizei offenbar sehr kompliziert.

Zunächst hatte die Polizei von einer Radfahrerin gesprochen und diese Angabe später korrigiert. Auf einem Foto der Unfallstelle ist ein dreiachsiger schwerer Lkw zu sehen, der einen Baustellencontainer geladen hat. Für die Ermittlungen wurde laut Verkehrsinformationszentrale die komplette Kreuzung gesperrt. Davon waren auch mehrere Buslinien der BVG betroffen.

Damit sind im Berliner Straßenverkehr seit Jahresbeginn 26 Menschen getötet worden, zehn davon waren zu Fuß unterwegs, acht mit dem Fahrrad.