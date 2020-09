Bei einem Verkehrsunfall in Dahlem ist eine Radfahrerin am Dienstag lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 79-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto auf der Königin-Luise-Straße in Richtung Thielallee . Kurz vor der Mittelinsel wollte er links in die Fabeckstraße abbiegen.

Dabei übersah er offenbar eine 58-jährige Radfahrerin, die zeitgleich in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg der Königin-Luise-Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich zur Fabeckstraße prallte sie gegen die Windschutzscheibe und blieb auf dem Boden liegen.

Die Frau erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Tsp