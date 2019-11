Am Sonntag Nachmittag gegen 16.45 Uhr wurde ein Fußgänger in Friedrichshain von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll der 51-jährige Fußgänger nach ersten Erkenntnissen eine Fußgängerampel am Mercedes-Platz bei Rot überquert haben. Dabei wurde er von einem Mercedes erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Dort blieb er verletzt liegen.

Der 44-jährige Fahrer des Mercedes war in der Mühlenstraße in Richtung Warschauer Straße unterwegs gewesen, als er den Fußgänger erfasste.

Der 51-Jährige wurde zunächst vor Ort von einem Notarzt und Sanitätern behandelt und anschließend mit Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 ermittelt zu dem Unfall. (Tsp)