Erneut ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der Oranienstraße in Kreuzberg. Dort war ein 30-Jähriger mit seinem E-Bike in Richtung Oranienplatz unterwegs, als ein Mercedes-Fahrer am rechten Straßenrand plötzlich unmittelbar vor ihm Gas gab, nach links auf die Fahrspur ausscherte und mit dem Biker zusammenstieß. Dieser überschlug sich und prallte danach auf einen geparkten Opel. Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf, den Armen und am Oberkörper. Ein Notarzt versorgte ihn am Unglücksort, danach wurde er auf die intensivmedizinische Abteilung einer Klinik gebracht.