In Kreuzberg ist am Mittwoch eine Radfahrerin von einem Lastwagen überfahren worden. Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall am Kottbusser Tor – und sei höchstwahrscheinlich tödlich verlaufen. Zahlreiche Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Der Knoten am Kottbusser Tor zählt seit Jahren zu den schlimmsten Unfallschwerpunkten Berlins. Permanent kommt es dort zu gefährlichen Situationen zwischen Radfahrern und Kraftfahrzeugen, die den kreisförmigen Knoten verlassen.

Sollte sich der Tod der Radfahrerin bestätigen, ist sie die zweite Person, die seit Jahresbeginn im Berliner Straßenverkehr tödlich verletzt wurde. Am Montag war ein 81-Jähriger im Krankenhaus gestorben, der am 2. Januar auf der Adalbertstraße in Kreuzberg gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Begleiterin gestürzt war, als ein Lieferwagen sie beim Überqueren der Fahrbahn rammte.