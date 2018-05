Ein Radfahrer ist am späten Mittwochvormittag bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Lichtenberg schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Tram der Linie 21 gegen 11.30 Uhr in der Möllendorffstraße in Richtung Herzbergstraße unterwegs und erfasste an der Josef-Orlopp-Straße den von rechts kommenden, 74 Jahre alten Radler, der die Gleise der Straßenbahn nach Angaben einer Zeugin bei Rot in Richtung Storkower Straße überfahren haben soll. In der Folge wurde der Senior einige Meter von dem Zug mitgeschleift. Rettungssanitäter und ein Notarzt brachten ihn mit Arm-, Bein-, Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die Unfallbearbeitung übernommen.