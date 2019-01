Laut Polizeibericht kam eine 53-jährige Frau mit ihrem Auto in der Poelchaustraßee am Montagabend gegen 19.30 aus der Richtung Märkische Allee. Als ein 28 Jahre alter Mann einen Zebrastreifen überquerte, fuhr sie ihn mit dem Wagen an.

Der Kopf des Fußgängers schlug auf die Windschutzscheibe, der Mann kam einige Meter weiter auf der Straße zum Liegen. Er musstemit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Tsp)