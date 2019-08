Bei einem Verkehrsunfall in Marzahn ist am Donnerstagmorgen eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll die Frau gegen 6.45 Uhr bei Rot die Max-Herrmann-Straße überquert haben. Ein 59-jähriger Autofahrer, der von der Mehrower Allee links in die Max-Herrmann-Straße einbog, erfasste die Frau mit seinem Hyundai. Dabei erlitt die Fußgängerin innere sowie Kopfverletzungen. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die Schwerverletzte und brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. (Tsp)