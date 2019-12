Am Dienstagvormittag wurde ein Rad fahrender Senior bei einem Verkehrsunfall in Oberschöneweide schwer verletzt.

Derzeitigen Ermittlungen zur Folge wollte eine 70-jährige Autofahrerin gegen 11.40 Uhr von der Rudolf-Rühl-Allee in die Straße An der Wuhlheide nach links abbiegen.

Dabei erfasste sie mit dem Hyundai den 80-jährigen Radfahrer, der die Straße An der Wuhlheide an dieser Einmündung auf dem Radweg in Richtung Rudolf-Rühl-Allee überquerte. Der 70-Jährige wurde auf die Straße geschleudert und von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, in dem er aufgrund seiner Kopfverletzungen stationär verblieb. (tsp)