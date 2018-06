Am Tempelhofer Damm steht die Warnung auf einem großen Bildschirm am Mittelstreifen: Achtung, Autotür umsichtig öffnen. Keine Radler gefährden! Doch die Parole hat offenbar noch keine nachhaltige Wirkung. Am Samstagnachmittag wurde erneut ein Radfahrer durch eine unachtsam geöffnete Autotür schwer verletzt. Diesmal in Reinickendorf. Nach ersten Ermittlungen öffnete der 48-jährige Fahrer eines Lieferwagens in der Provinzstraße plötzlich seine Tür, mutmaßlich ohne über die linke Schulter zurückzublicken. Ein herannahender 49-jähriger Radler prallte gegen die Tür und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von einem Rettungswagen der Feuerwehr in eine Klinik gebracht.