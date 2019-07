Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem PKW sind am Samstagmittag die beiden Insassen des Kleinwagens verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Rettungswagen gegen 12 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Humboldtstraße in Richtung Lindauer Allee unterwegs. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Smart zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen gegen einen geparkten Renault geschleudert. Der 30-jährige Smart-Fahrer und seine 25-jährige schwangere Ehefrau wurden von alarmierten Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Rettungswagen wurde nach dem Unfall zur Auslesung des Unfalldatenspeichers beschlagnahmt. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Bereich über zwei Stunden gesperrt. Der zuständige Verkehrsermittlungsdienst hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

(Tsp)