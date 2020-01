In Rummelsburg wurde am Donnerstagmorgen ein 27-Jähriger von einem Polizeiauto angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trat der Fußgänger gegen 10.10 Uhr auf die Fahrbahn an der Kreuzung Weitlingstraße, Skandinavische- / Einbecker Straße, als ihn der Wagen erfasste. Der 27-Jährige kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, der Fahrer des Wagens trat vom Dienst ab. (Tsp)