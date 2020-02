Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Spandau schwer verletzt worden. Ein Auto fuhr sie gegen 18 Uhr in Hakenfelde an, die 32-Jährige prallte mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und fiel dann auf die Straße.

Der Unfall passierte an der Kreuzung Hohenzollernring/Streitstraße. Die 52-Jahre alte Autofahrerin wollte gerade vom Hohenzollernring nach links in die Seitenstraße abbiegen.

Die Radfahrerin überquerte da gerade die Seitenstraße, um auf dem Hohenzollernring Richtung Schönwalder Allee zu fahren. (Tsp)